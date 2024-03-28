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В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18:02 у Києві та всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Повітряні сили зазначили, що злетів МіГ-31К.

Згодом о 18:34 повітряну тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Нагадаємо, сьогодні зранку, 28 березня, українські сили протиповітряної оборони знищили над морем керовану ракету, запущену російськими військами з літака з Чорного моря в напрямку Одеської області.

До слова, у Севастополі впав у море російський військовий літак. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв. Причин падіння поки що немає, однак існує припущення, що справжньою причиною його падіння стала робота російського ППО.

Теги: тривога

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