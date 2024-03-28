В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 18:02 у Києві та всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Повітряні сили зазначили, що злетів МіГ-31К.
Згодом о 18:34 повітряну тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог мала такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні зранку, 28 березня, українські сили протиповітряної оборони знищили над морем керовану ракету, запущену російськими військами з літака з Чорного моря в напрямку Одеської області.
До слова, у Севастополі впав у море російський військовий літак. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв. Причин падіння поки що немає, однак існує припущення, що справжньою причиною його падіння стала робота російського ППО.
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