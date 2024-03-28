В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18:02 у Києві та всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Повітряні сили зазначили, що злетів МіГ-31К.

Згодом о 18:34 повітряну тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні зранку, 28 березня, українські сили протиповітряної оборони знищили над морем керовану ракету, запущену російськими військами з літака з Чорного моря в напрямку Одеської області.

До слова, у Севастополі впав у море російський військовий літак. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв. Причин падіння поки що немає, однак існує припущення, що справжньою причиною його падіння стала робота російського ППО.