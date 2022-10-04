Ще два села на Херсонщині повернулися під контроль України (відео)

ЗСУ зайшли в села Старосілля та Давидів Брід

Українські воїни записали відео, на якому передали привіт із села Старосілля на Херсонщині, яке знаходиться неподалік Архангельського.

Старосілля – село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Населення становить приблизно 677 осіб.

Крім того, військові повідомили про звільнення села Давидів Брід.

Давидів Брід – село в Україні, у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Населення становить 1223 особи. Колишній центр Давидово-Брідської сільської ради та Давидобродської волості. Фізична відстань до Великої Олександрівки – 8,8 км, до Києва – 379,9 км.

В той же час, колаборанти продовжують запевняти, що у них «все під контролем»:

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.