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Ще одна область скорочує тривалість комендантської години

Альона Боженко
glavcom.ua
Ще одна область скорочує тривалість комендантської години
На Рівненщині скоротять комендантську годину
фото ілюстративне

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області

З понеділка, 17 жовтня, у Рівненській області скорочується тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль.

«На Рівненщині змінено час комендантської години – з 00:00 до 05:00. Таке рішення прийняла Рада оборони області. Воно починає діяти із понеділка, 17 жовтня», – написав Коваль.

За його словами, це питання винесли з огляду на колективні звернення власників бізнесу регіону. У низці областей України вже ухвалено рішення про скорочення тривалості комендантської години, воно доцільне з економічної точки зору.

Також в області знову зняли обмеження на торгівлю алкогольними напоями. Коваль зазначив, що нині критично важливо наповнювати бюджет усіма законними способами.

«Економічний фронт» мусить підсилювати ЗСУ, без цього перемога дається важкою ціною», – зауважив чиновник.

Нагадаємо, у Вінницькій області з 10 жовтня змінена тривалість комендантської години. Обмеження в області діють з опівночі до п'ятої години ранку. Раніше комендантська година на Вінниччині починалася о 23:00.

Також з 3 жовтня у Хмельницькій області також змінили тривалість комендантської години.

Теги: Рівненщина комендантська година

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