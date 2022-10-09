Ще одна область змінює тривалість комендантської години

У Вінницькій області комендантська година починатиметься на годину пізніше

У Вінницькій області вже з понеділка, 10 жовтня, буде змінена тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

Обмеження в області діятимуть з опівночі до п'ятої години ранку. Раніше комендантська година на Вінниччині починалася о 23:00.

«У цей час забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Виключення – наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги», – нагадав Борзов мешканцям області.

Відомо, що з 3 жовтня у сусідній Хмельницькій області також змінили тривалість комендантської години.

Нагадаємо, з 31 серпня влада Києва ввела нове обмеження для кафе та ресторанів. Раніше Рада оборони Києва ухвалила рішення, відповідно до якого під час повітряної тривоги у столиці припинятимуть роботи на будівельних майданчиках.