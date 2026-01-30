Головна Країна Суспільство
«Україна експортує світло». «Укренерго» прокоментувало маніпуляції в мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У мережі шириться ІПСО
фото: «Укренерго»

«Укренерго» просить перевіряти інформацію лише на офіційних сторінках

У соцмережах знову активізувались маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав. Це – неправда і елемент ворожої ІПСО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Більшість таких дописів, з майже однаковими тезами та «доказами», не мають нічого спільного з логікою та реальністю. Мета такої активності у соцмережах – посіяти недовіру і злість у суспільстві, спекулюючи на чутливій темі», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» пояснило, що починаючи з жовтня минулого року Росія відновила регулярні масовані атаки на об’єкти української енергетики, що призвело до суттєвого дефіциту потужності в енергосистемі. У компанії наголосили, що за таких умов експорт електроенергії з України наразі не здійснюється, а всі вітчизняні електростанції працюють виключно для покриття потреб внутрішнього споживання.

«Будь-хто може особисто перевірити відсутність експорту електроенергії з України на офіційних сторінках міжнародних організацій та платформ. Зокрема, на відповідній сторінці Entso-E – там, де відображаються саме комерційні обміни електроенергією: або на європейській аукціонній платформі JAO. Також результати всіх щоденних і довгострокових аукціонів публікуються на Аукціонній платформі НЕК «Укренерго», – наголосила компанія.

«Укренерго» просить перевіряти інформацію лише на офіційних сторінках: «Пам’ятайте, що дані з розділу Entso-E про фізичні перетоки електроенергії, які часто, помилково або цілеспрямовано, видають за «докази» у соцмережах – не свідчать про наявність експорту електроенергії з України».

«Українська енергосистема є частиною загальноєвропейської. Коли енергосистеми з'єднані між собою (як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди остаточний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки згодом і повертається. Крім того, територією України, здійснюється транзит електроенергії з однієї держави в іншу, що теж відображається як фізичний перетік», – додається у повідомленні.

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України.

Як повідомлялося, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Укренерго відключення світла фейк

