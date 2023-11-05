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ЗСУ контратакують на Авдіївському напрямку – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ контратакують на Авдіївському напрямку – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська просунулися на південному фланзі Бахмута

Українська армія контратакує на Авдіївському напрямку. ЗСУ просунулися на південному фланзі Бахмута. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Іванівки у Харківській області, Стельмахівки та Білогорівки у Луганській області та Верхньокам'янського у Донецькій області.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжили наступальні операції в районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянки. Також активізовано зусилля щодо захоплення Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська.

Сирський заявив, що російські війська зазнали значних втрат уздовж лінії Куп'янськ-Вузловий – Ягідне, наразі відбувається перегрупування у цьому районі.

За даними ISW, українські війська просунулися на південному фланзі Бахмута. Російські війська продовжували наступ на північ і південь від Бахмута, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки та здійснили невдалі атаки поблизу Богданівки та Хромового.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки. Відеозаписи, опубліковані 3 та 4 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися до залізниці на південний схід від Степового та на захід від Красногорівки.

Українські війська контратакують на Авдіївському напрямі. Російський військовий блогер стверджував, що українська армія контратакувала російські війська біля залізниці на північ від Авдіївки.

Російські джерела продовжували запевняти, що російські війська риють тунелі, щоб знищити українські позиції та розпочати раптові атаки у напрямку Авдіївки.

Міністерство оборони Великобританії підрахувало, що російські війська, ймовірно, втратили близько 200 одиниць бронетехніки в районі Авдіївки, ймовірно через ефективність української сучасної ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, і високоточних артилерійських систем.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька та поблизу Вугледару 4 листопада, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Українські війська 4 листопада не проводили жодних наземних атак поблизу Донецької та Запорізької областей.

За даними ISW, 4 листопада російські та українські війська розпочали перестрілку у східній частині Запорізької області.

Повідомляється, що російським військам, як і раніше, не вдається витіснити українські війська з їх позицій на лівобережжі Херсонської області.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російським військовим об'єктам у тилових районах на півдні України.

Теги: ЗСУ армія війна Генштаб наступ

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