СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо екснардепа Семенченка

Обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду Києва

Служба безпеки України направила до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт у справі щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко. Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що в ході досудового розслідування, яке було завершено у вересні 2021 року, слідчі СБУ встановили, що Семенченко та інші організатори створили на території України незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу, до якого входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій.

Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їх озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка.

«Також досудовим слідством здобуто докази організації Семенченком терористичного акту в липні 2019 року. А саме – пострілу із ручного протитанкового гранатомету у будівлю, де розташовано ТОВ «Інформаційне Агентство «112-Україна», – додали у СБУ.

Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру та скеровано обвинувальний акт щодо дев’яти осіб.

Зазначимо, СБУ підозрює дружину Семенченка у крадіжці коштів з фонду батальйону «Донбас».

У жовтні апеляційний суд залишив Семенченка під вартою.

20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО після звільнення.

Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка й агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства та прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється у створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.