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Шольц зробив заяву про підтримку України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шольц зробив заяву про підтримку України
Олаф Шольц наголосив на важливості підтримки України
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини заявив, що його країна є одним із найбільших партнерів України щодо поставки озброєння для війни проти РФ

Фінансова та військова підтримка України з боку країн ЄС має екзистенційне значення для всього європейського континенту. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу перед німецьким парламентом із промовою, передає The Guardian.

Шольц наголосив на важливості підтримки України у війні проти Росії і потребі допомагати Києву заради безпеки усієї Європи.

«Ми продовжуватимемо цю підтримку, доки це буде необхідно. Ця підтримка має екзистенційне значення. Не лише для України, але й для нас у Європі. Ніхто не хоче уявити, які ще серйозні наслідки матиме для нас перемога Володимира Путіна у цій війні», – сказав він.

У промові Шольц вказав, що Німеччина є одним із найбільших партнерів України щодо поставки озброєння для війни проти РФ.

Нагадаємо, нещодавно Шольц заявляв, що готовий до нових переговорів із Путіним та закликав готуватися до довгої війни РФ проти України.

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Теги: Олаф Шольц Німеччина війна Україна

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