Шольц зробив заяву про підтримку України

Канцлер Німеччини заявив, що його країна є одним із найбільших партнерів України щодо поставки озброєння для війни проти РФ

Фінансова та військова підтримка України з боку країн ЄС має екзистенційне значення для всього європейського континенту. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу перед німецьким парламентом із промовою, передає The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шольц наголосив на важливості підтримки України у війні проти Росії і потребі допомагати Києву заради безпеки усієї Європи.

«Ми продовжуватимемо цю підтримку, доки це буде необхідно. Ця підтримка має екзистенційне значення. Не лише для України, але й для нас у Європі. Ніхто не хоче уявити, які ще серйозні наслідки матиме для нас перемога Володимира Путіна у цій війні», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У промові Шольц вказав, що Німеччина є одним із найбільших партнерів України щодо поставки озброєння для війни проти РФ.

Нагадаємо, нещодавно Шольц заявляв, що готовий до нових переговорів із Путіним та закликав готуватися до довгої війни РФ проти України.