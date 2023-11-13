Шольц повідомив, за яких умов зустрінеться із Путіним

За словами Шольца, агресія Росії проти України – це «повернення імперіалізму до Європи»

Олаф Шольц: «Росію необхідно змусити зробити крок назад»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним за умови виведення російських військ з України. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme.

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За його словами, агресія Росії проти України – це «повернення імперіалізму до Європи».

«Путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію необхідно змусити зробити крок назад», – сказав Шольц.

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Він зазначив, що «у кращому випадку Україна досягне успіху, а Путін – ні».

Політик заявив, що вже вів переговори з Путіним і зробить це знову у майбутньому.

«Проте переговори вимагають рішучого кроку від Росії. Це виведення військ», – резюмував канцлер.

Раніше повідомлялося, що правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца схвалила подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро. За даними джерела, у разі схвалення парламентом, де більшість належить партії Шольца, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП), що перевищує 2%, обіцяні всіма членами НАТО.