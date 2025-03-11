Сигнал для Путіна: нічна атака дронів на Москву може стати постійною

Дронові атаки на Росію можуть нести регулярний характер, аби примусити окупантів до миру

В ніч на 11 березня по Москві відбулась найбільша з початку повномасштабної війни атака безпілотниками. Такий акт має стати сигналом російському президенту Володимиру Путіну, щодо зменшення повітряних боїв між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

«Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно», – заявив Коваленко.

Також керівник ЦПД зазначив, що паніка серед росіян присутня у кожному з випадків атаки дронів як на нафтопереробні заводи (НПЗ) так і на рідкі випадки у столиці Росії.

Як відомо, неспокійною сьогодні була ніч у Росії. Місцеві жителі скаржаться на численні вибухи на руйнування. Попри те, що у Росії одразу заявили, що збили усі цілі, на безліч відео від місцевих мешканців ситуація не така позитивна, як описували офіційні представники влади Кремля.

Зокрема, за даними Кремля, було збито:

91 БпЛА – над територією Курської області;

38 БпЛА – над територією Брянської області;

25 дронів – над територією Рязанської області;

10 БпЛА – над територією Калузької області;

вісім БпЛА – над територією Липецької області;

вісім БпЛА – над територією Орловської області;

шість БпЛА – над територією Воронезької області;

три БпЛА – над територією Нижегородської області.

Нагадаємо, очільник комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що відповіддю на атаки українських дронів на Москву й область може стати удар ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік». Міноборони РФ заявило, що Україна вночі випустила понад 300 дронів