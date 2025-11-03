Сили оборони підірвали логістику росіян на Луганщині (відео)

Українські воїни вдарили по місцю розвантаження паливно-мастильних матеріалів окупантів

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій успішно вразили об’єкти логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

Зазначається, що поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів. Водночас поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

«Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ «Центр», – йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи. На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих тоді зникло світло.

Також у ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ. Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово-окупованій території Луганської області України.