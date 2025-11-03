Головна Країна Події в Україні
Сили оборони підірвали логістику росіян на Луганщині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога
Українські воїни вдарили по місцю розвантаження паливно-мастильних матеріалів окупантів

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій успішно вразили об’єкти логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

Зазначається, що поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів. Водночас поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

«Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ «Центр», – йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи. На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих тоді зникло світло.

Також у ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ. Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово-окупованій території Луганської області України.

