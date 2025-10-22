Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона

Ракетний уламок влучив у нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав

У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки безпілотників-камікадзе «Шахед» уламок одного з дронів влучив у будинок на Русанівці, де мешкає народна депутатка Ольга Стефанишина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ольгу Стефанишину.

За її словами, цієї ночі в будинок на Русанівці влучив уламок шахеда. На щастя, він влучив в нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. «Ми з дітьми були у ванній, було дуже голосно. Діти злякалися, але не сильно», – зазначила вона.

Вона додала, що під час повітряних тривог зазвичай долає стрес власним способом – робить онлайн-покупки. «Я, як завжди в такі моменти, замовляла в Інтернеті щось хороше. Це мій метод справлятися зі стресом. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні», – додала Стефанишина.

Нардепка уточнила, що водопостачання та електроенергія в будинку збережені, допомога їй і родині не потрібна, а також подякувала всім, хто поцікавився їхнім станом.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва в ніч на 22 жовтня внаслідок влучання ворожого снаряда у 16-поверховий житловий будинок виникла пожежа на шостому поверсі. Рятувальники оперативно евакуювали десять мешканців. Під час ліквідації вогню виявлено тіла двох загиблих.

Російські війська завдали чергового обстрілу по Київській області. В результаті атаки у приватному будинку в селі Погреби Броварського району сталася пожежа, під час якої загинула молода жінка 1987 року народження, її шестимісячне немовля та дванадцятирічна донька.