WSJ: Путін може погодится лише на короткострокове перемир'я з Україною

Аліна Самойленко
Путін не зацікавлений у збереженні незалежної України та прагне інтегрувати її до складу Росії
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться без участі представників України – це викликає занепокоєння не лише у нашої країни, а й в європейських союзників 

В Україні, Європі та серед американських союзників Києва зростає занепокоєння через майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з кремлівським лідером Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Як пише The Wall Street Journal, на кону стоять безпекові інтереси США, майбутнє України та єдність НАТО, інформує «Главком».

Видання зазначає, що президентські саміти можуть бути корисними, але є ризикованими, якщо перед ними немає чітко окресленої угоди. У цьому випадку тривогу викликала зміна позиції Трампа: після ультиматуму Росії, що завершився 8 серпня, він не вжив жорстких заходів, а натомість відправив спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про можливу домовленість щодо обміну територіями між Україною та Росією.

За однією з версій, Кремль готовий погодитися на припинення вогню, якщо Україна віддасть всю Донецьку область, включно з районами, які зараз не контролює Росія. Водночас Київ міг би повернути деякі окуповані території, але деталі лишаються невідомими. Президент України Володимир Зеленський вже відкинув цей план, наголосивши на ненадійності обіцянок Путіна.

Особливе занепокоєння викликає те, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться без участі представників України. У WSJ підкреслюють: важко уявити реальну мирну угоду без участі Зеленського. Генсек НАТО Марк Рютте припустив, що Трамп прагне особисто перевірити щирість Кремля, координуючи при цьому підтримку постачання зброї Україні.

Видання вважає, що Путін не зацікавлений у збереженні незалежної України та прагне інтегрувати її до складу Росії. Він може погодитися лише на короткострокове перемир’я, вигідне Москві. Справжній мир, на думку авторів, можливий лише тоді, коли війна становитиме загрозу самому політичному виживанню Путіна.

Для цього, як пише WSJ, необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі можливості для оборони. Хоча жорсткий ультиматум Трампа привернув увагу Кремля, він так і не запровадив санкцій проти Китаю та не погодив із ЄС використання заморожених $300 млрд російських активів.

Видання резюмує: Трамп хоче виглядати миротворцем, але справжній і тривалий мир можливий лише тоді, коли угода забезпечить Україні право самостійно визначати своє майбутнє та унеможливить нову агресію з боку Росії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

У матеріалі наголошується, що дух історичних угод, як-от Мюнхенської чи Ялтинської, може тінню нависнути над зустріччю на Алясці. Однак, зауважується, що Трамп, ймовірно, не зосереджуватиметься на таких дипломатичних скандалах.

Теги: росія путін Володимир Зеленський окуповані території Дональд Трамп

