Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
Міністр оборони США визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки
Гегсет: Путін погодився на переговори з Трампом через тиск з боку США

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що російський диктатор Володимир Путін погодився на зустріч із Дональдом Трампом, оскільки відчуває тиск з боку Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Гегсет підкреслив, що рішучі дії Трампа змінили «правила гри» та змусили російського лідера піти на контакт. На його переконання, Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена, і лише тепер «відчув цей тиск».

«Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс», – наголосив Гегсет.

Водночас, міністр оборони визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки. «Можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп», – зазначив він.

На питання про його можливу присутність на зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, Гегсет відповів, що «можливо» візьме в ній участь, залежно від його розкладу.

До слова, Міністр оборони США Піт Гегсет заінтригував заявою про свою можливість участь у переговорах президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, передає «Главком». В ефірі Fox News Гегсету поставили питання, чи доєднається від до саміту лідерів, який відбудеться 15 серпня на Алясці.

Гегсет відповів: «Я ще не знаю, треба глянути, що записано в моєму календарі. Можливо, побачимо».

Також американський міністр висловився про прагнення Трампа завершити війну в Україні. 

Нагадаємо, у матеріалі «Главкома» ««Трамп вирішив поставити крапку». Чому Аляска розповідається, що 15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Останній натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях, проте не бажає поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму.

