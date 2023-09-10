На яких напрямках ЗСУ просуваються вперед: зведення ISW

Українські війська просуваються в районі кордону Донецької та Запорізької областей

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували дані, згідно з якими українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також – заявлене просування на південь від Бахмута 9 вересня.

Геолокаційні дані за 9 вересня свідчать, що українські сили просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, де, за повідомленнями російських джерел, останніми днями активізувалися бойові дії.

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Також українські сили просунулися на північний схід і схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) в західній частині Запорізької області.

Український Генштаб повідомив, що Сили оборони досягли невстановлених успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Пов'язаний з Кремлем російський так званий «воєнкор» заявив, що українські сили змусили російські війська відійти з Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута), а інший блогер заявив, що Андріївка тепер є спірною «сірою зоною».

У той же час українські офіційні особи повідомили, що українські війська також досягли невстановлених успіхів на південь від Кліщіївки.

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Ключові висновки ISW: