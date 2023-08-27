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Сили оборони просуваються на Запорізькому напрямку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сили оборони просуваються на Запорізькому напрямку
ЗСУ мають успіхи на полі бою
фото з відкритих джерел

Минулої доби українські воїни захопили у полон на Таврійському напрямку 17 окупантів

На Запорізькому напрямку Сили оборони України просуваються до Новопрокопівки, що неподалік звільненого нещодавно Роботиного, та до Малої Токмачки і Очеретуватого. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися у районах Урожайного, Роботиного, також мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках біля Старомайорського. І на цей час наші війська просуваються у напрямку Новопрокопівки – це біля Роботиного, та у напрямках Мала Токмачка, Очеретувате», – сказав речник.

Росіяни намагаються тиснути на українські війська на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, але у них там нічого не виходить.

Також Штупун поінформував, що минулої доби українські воїни захопили у полон на Таврійському напрямку 17 окупантів. «Певні структури з ними працюють. І я думаю, що вони нам розкажуть багато цікавого», – зазначив він.

Росіяни дещо посилили авіаційну складову, тобто збільшилася кількість авіаударів. За його словами, це свідчить тільки про те, що інші вогневі засоби росіян не можуть утримати поступ українських військ.

До слова, українські війська зараз увійшли на території, де були тільки групи «російської тилової служби» – ЗСУ на Півдні прорвали найскладнішу оборону окупантів.

Нагадаємо, що 22 серпня Міністерство оборони повідомило, що українські військові зайшли в село Роботине Запорізької області

Звільнення селища від окупантів відбувалося у вкрай непростих умовах – ЗСУ показали, як вибивали окупантів з-під Роботиного.

Як відомо, за даними Генштабу, упродовж доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили два зенітно-ракетні комплекси, один район зосередження особового складу та чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

Читайте також: ISW: Захисники просуваються через найскладніші оборонні позиції росіян
Теги: ЗСУ Запорізька область контрнаступ

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