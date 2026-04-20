Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
Висування російських штурмових груп українські військові завчасно викрили
фото: скриншот з відео

РФ продовжує штурмові дії та намагається розширити «контрольовану зону»

Поширена в російських ресурсах інформація про нібито захоплення населеного пункту Зибине на Харківщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 16-й армійський корпус.

«В російських інтернет виданнях, в рамках декларування успіхів на Харківському напрямку розповсюджено інформацію щодо оволодіння населеним пунктом Зибине, що не відповідає дійсному стану оперативної обстановки на напрямку. Противник силами підрозділів зі складу 127 мотострілецького полку 71 мотострілецької дивізії продовжує штурмові дії та намагається розширити «контрольовану зону», – йдеться у повідомленні.

Військові додали: «Висування штурмових груп противника було завчасно викрито та нанесено ураження. Втрати противника склали вісім безповоротних, чотири санітарних та один квадроцикл».

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області тривають складні бої. Російські війська намагаються посилити штурми, проте Збройні Сили України тримають оборону.

Як повідомлялося, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

Читайте також:

Теги: війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
27 березня, 09:30
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
4 квiтня, 04:15
Ворог атакував Херсонщину
Ворог атакував Херсон: є загиблі та поранені
6 квiтня, 13:09
Військові повідомляють про інтенсивність російських атак
Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт
7 квiтня, 11:44
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
8 квiтня, 17:33
Військові взяли в полон білоруса
Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
10 квiтня, 17:03
Із точки зору фізики не існує жодного процесу, який може тривати вічно
Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення
Вчора, 17:15
Росіяни вдарили по столиці
Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак
16 квiтня, 08:40
Нині триває 1514-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
17 квiтня, 08:24

Події в Україні

Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі
Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі
Чи існує загроза для Сум? ЗСУ відреагували на паніку в медіапросторі
Чи існує загроза для Сум? ЗСУ відреагували на паніку в медіапросторі
Окупанти посилили штурми на Сумщині: ситуація у прикордонні станом на зараз
Окупанти посилили штурми на Сумщині: ситуація у прикордонні станом на зараз
Російські удари по Дніпропетровщині: восьмеро поранених (фото)
Російські удари по Дніпропетровщині: восьмеро поранених (фото)
«Нічого не залишилося». Флеш розповів про пережиту атаку
«Нічого не залишилося». Флеш розповів про пережиту атаку

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua