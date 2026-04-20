Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині

РФ продовжує штурмові дії та намагається розширити «контрольовану зону»

Поширена в російських ресурсах інформація про нібито захоплення населеного пункту Зибине на Харківщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 16-й армійський корпус.

«В російських інтернет виданнях, в рамках декларування успіхів на Харківському напрямку розповсюджено інформацію щодо оволодіння населеним пунктом Зибине, що не відповідає дійсному стану оперативної обстановки на напрямку. Противник силами підрозділів зі складу 127 мотострілецького полку 71 мотострілецької дивізії продовжує штурмові дії та намагається розширити «контрольовану зону», – йдеться у повідомленні.

Військові додали: «Висування штурмових груп противника було завчасно викрито та нанесено ураження. Втрати противника склали вісім безповоротних, чотири санітарних та один квадроцикл».

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області тривають складні бої. Російські війська намагаються посилити штурми, проте Збройні Сили України тримають оборону.

Як повідомлялося, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.