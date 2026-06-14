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Командувач Десантно-штурмових військ розповів про закінчення війни та звернувся до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командувач Десантно-штурмових військ розповів про закінчення війни та звернувся до українців
Олег Апостол наголосив, що очікування конкретних дат лише шкодить суспільству та армії
фото: скріншот із відео

За словами Олега Апостола, небезпека хибних надій полягає в тому, що люди починають передчасно розслаблятися

Українське суспільство та армія мають остаточно позбутися будь-яких ілюзій щодо швидкого завершення бойових дій і морально налаштуватися на тривале протистояння. З таким застереженням виступив командувач Десантно-штурмових військ (ДШВ), Герой України Олег Апостол. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю Юлії Кирієнко.

Олег Апостол наголосив, що очікування конкретних дат лише шкодить суспільству та армії, руйнуючи внутрішню готовність боротися далі. Генерал закликав українців змінити підхід до сприйняття реальності:

«Ми маємо зараз настроїтись, що вона не закінчиться. От ми маємо себе так максимально подавити, що перемир'я не буде. Маємо до цього готуватися», – зауважив командувач ДШВ.

За словами Олега Апостола, небезпека хибних надій полягає в тому, що люди починають передчасно розслаблятися, припиняють підтримувати військо та інвестувати ресурси в оборону країни:

Водночас генерал зауважив, що попри всі труднощі та тривалість конфлікту, українцям не варто знецінювати власні досягнення. Сам факт того, що Україна впевнено стоїть проти колосальної навали, вже є історичним досягненням, яким слід пишатися:

Таким чином, на думку командувача, єдиний шлях до справжньої перемоги – це щоденна, системна підготовка та сприйняття боротьби як тривалого процесу, де немає місця розслабленню чи вірі в пусті компроміси з ворогом.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року. Він переконаний, що для цього потрібне бажання лише кількох людей, які ухвалюють ключові рішення.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України.

Очільник Кремля зауважив, що хоча називати конкретні терміни припинення бойових дій наразі неможливо, поточна ситуація на полі бою нібито дає Росії повне право стверджувати, що конфлікт стрімко наближається до свого фіналу.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися «до кінця доби», якщо українські війська залишать території, які Росія вже вважає своїми.

За словами Пєскова, для припинення бойових дій президент України Володимир Зеленський нібито має віддати наказ Збройним силам України покинути «російські регіони». При цьому він не уточнив, що йдеться про тимчасово окуповані українські території, які Москва незаконно оголосила частиною РФ.

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Теги: росія армія війна Герой України Україна Олег Апостол

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