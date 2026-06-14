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Як примусити Путіна до миру: американський історик вказав єдиний дієвий метод

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Як примусити Путіна до миру: американський історик вказав єдиний дієвий метод
Кремль змінює поведінку лише тоді, коли військова ситуація починає погіршуватися і створює ризики для російського керівництва
фото з відкритих джерел

На думку Девіда Саттера, диктатор розуміє тільки мову сили, тому партнерам та Україні треба тиснути на ворога

Основний інструмент впливу західних союзників на президента Росії Володимира Путіна – це військова підтримка ЗСУ та поглиблення співпраці між оборонними промисловостями країн Заходу та України. Як інформує «Главком», про це «24 каналу» сказав американський журналіст та історик Девід Саттер.

Девід Саттер наголосив, що переконати Володимира Путіна дипломатичним шляхом неможливо, оскільки той реагує лише на реальний силовий тиск.

«Єдиний реальний важіль, який у них є, – це постачання військової допомоги Україні та інтеграція оборонної промисловості. Вони не переконають Путіна (добровільно піти на мир – ред.), – сказав історик.

Саттер підкреслив, що Кремль змінює поведінку лише тоді, коли військова ситуація починає погіршуватися і створює ризики для російського керівництва. Самі по собі дипломатичні зусилля не матимуть ефекту без реального військового тиску на Росію.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що завершити війну Росії проти України можливо лише шляхом системного та максимально жорсткого тиску на Москву як в економічній, так і у військовій сферах.

Раніше депутат Державної думи РФ від Комуністичної партії В'ячеслав Мархаєв виступив із різкою критикою на адресу Кремля, звинувативши керівництво країни в неефективному управлінні та зажадавши негайного плану припинення війни в Україні.

До слова, оглядач видання The Washington Post Девід Ігнатіус у своєму аналізі зазначає, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін стали заручниками власних хибних рішень і не здатні завершити розв'язані ними конфлікти. 

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Теги: депутат війна путін партії Україна

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