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Зеленський поговорив із Трампом: перші деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський поговорив із Трампом: перші деталі
Президенти обговорили ідеї щодо подальших перемовин та інші важливі теми
фото: Getty Images

Президент України привітав американського лідера із днем народження

У неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Про це інформує «Главком» із посиланням на джерела.

Так, Зеленський привітав Трампа з днем народження. Американському лідеру сьогодні виповнилося 80 років.

Окрім того, президенти обговорили ідеї щодо подальших перемовин та інші важливі теми. За словами джерела, бесіда тривала близько 30 хвилин, була «нормальною» і змістовною.

Наразі офіційних коментарів щодо події немає.

Нагадаємо, у понеділок, 15 червня, у Франції стартує саміт G7, на якому буде присутній президент США Дональд Трамп. На цій зустрічі Україна і європейські лідери мають намір переконати Трампа в трьох речах.

Раніше повідомлялося, що президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський 16 червня візьмуть участь в робочій зустрічі в межах саміту G7 у Франції.

Також президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон проведуть офіційну вечерю у Версальському палаці після завершення саміту «Великої сімки», який відбудеться наступного тижня у французькому місті Евіан-ле-Бен.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент

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