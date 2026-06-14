Старші закінчилися. Стало відомо, кого тепер Росія шле на «м'ясні штурми»

Методи, за допомогою яких російська державна система заганяє підлітків у армію, побудовані на залякуванні та шантажі

Останнім часом в українському полоні фіксують чітку зміну поколінь серед окупантів, яка свідчить про глибоку кризу мобілізаційного ресурсу всередині Російської Федерації. Якщо на попередніх етапах повномасштабного вторгнення кістяк ворожої піхоти становили зрілі чоловіки, то тепер Кремль змушений масово відправляти на передову зовсім юних хлопців. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Новинарні» розповів речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України Петро Яценко.

За словами Петра Яценка, раніше картина в місцях утримання виглядала зовсім інакше, адже тривалий час у полоні переважали люди старшого віку.

«Раніше було дуже багато людей, яким за 40. Однак зараз цей контингент вичерпується. І тепер російська влада залучає молодь. Це 18 навіть є, 19-20 років, 21», – розповідає він.

Методи, за допомогою яких російська державна система заганяє цих підлітків у армію, побудовані на залякуванні, шантажі та тотальному психологічному тиску. Замість класичного рекрутингу силовики використовують будь-який найменший привід, штучно створюючи умови, за яких підписання контракту з Міноборони РФ видається хлопцям єдиним порятунком від колонії. Найчастіше під удар потрапляють юнаки, які вчинили незначні проступки.

«Це молоді люди, які часто схоплені за якісь правопорушення невеликі, але яких залякали, яким погрожували термінами ув'язнення максимальними. Вони навіть не дійшли до суду, були вимушені підписати під тиском контракти і потрапили на фронт», – зазначає речник Координаційного штабу.

Для російських командирів ці вчорашні школярі є лише розхідним матеріалом для так званих м’ясних штурмів. На відміну від офіцерського складу, який бережуть і не кидають у перших рядах на укріплення ЗСУ, саме ці залякані силовиками хлопці без жодного досвіду стають основою нинішньої російської піхоти, яку командуванню РФ, за словами Яценка, просто «не шкода відправляти» на заріз.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон украй нетипового представника російської армії. 20-річний Олександр належить до долганів – корінного малочисельного тюркського народу Півночі. Аби вціліти на передовій, він два тижні ховався від ЗСУ у бочці і за цей час схуд більш як на 30 кг.

Нагадаємо, колишній командир батальйону «Алга» 72-ї окремої мотострілецької бригади майор Тимур Абдурахманов із позивним Шаман уже 22 місяці перебуває в українському полоні. Його ще 12 вересня 2023 року поблизу Андріївки Донецької області захопили бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Раніше боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев звернувся до росіян, заявивши, що для більшості з них війна в Україні закінчується або смертю, або полоном.

Також кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга Сергій Драчевський, який має чотири вищих освіти, ступінь MBA (Master of Business Administration – Магістр ділового адміністрування, – ред.) у Великій Британії та досвід роботи у транснаціональних корпораціях, опинився в українському полоні. Представник російської інтелектуальної еліти став розхідним матеріалом окупаційної армії через побутові борги та кредит на BMW X6.