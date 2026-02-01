Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено)
Безпілотник поцілив поряд з транспортним засобом
фото: Вадим Добровольський/Telegram

Остаточна кількість загиблих та постраждалих уточнюється

Російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено) фото 1

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей. Ще щонайменше семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено) фото 2

Наразі на місці працюють екстрені служби. Остаточна кількість жертв та постраждалих уточнюється, деталі обстрілу з’ясовуються.

Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено) фото 3

Напередодні у Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей, жінка і чоловік. Атака на обласний центр сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще дві оселі – пошкоджені. Понівечена також легкова автівка. 

Оновлено о 17:38. Як з'ясувалося, жертвами російської атаки стали шахтарі ДТЕК. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 15.

«Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. На даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також сім шахтарів поранено», - ідеться у повідомленні компанії.

Також через атаку на залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині рух поїздів до Дніпра було тимчасово обмежено.

До слова, оголошене наприкінці січня так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною фактично завершилося у ніч на 1 лютого, саме напередодні прогнозованих сильних морозів в Україні. Дата завершення перемир'я випливає з публічних заяв, озвучених Кремлем. «Главком» розповідав, як розгорталися події та які заяви лунали від України, США та Росії.

Теги: поранення Дніпропетровщина дрон

