Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено)

Остаточна кількість загиблих та постраждалих уточнюється

Російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей. Ще щонайменше семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Остаточна кількість жертв та постраждалих уточнюється, деталі обстрілу з’ясовуються.

Напередодні у Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей, жінка і чоловік. Атака на обласний центр сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще дві оселі – пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.

Оновлено о 17:38. Як з'ясувалося, жертвами російської атаки стали шахтарі ДТЕК. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 15.

«Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. На даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також сім шахтарів поранено», - ідеться у повідомленні компанії.

Також через атаку на залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині рух поїздів до Дніпра було тимчасово обмежено.

До слова, оголошене наприкінці січня так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною фактично завершилося у ніч на 1 лютого, саме напередодні прогнозованих сильних морозів в Україні. Дата завершення перемир'я випливає з публічних заяв, озвучених Кремлем. «Главком» розповідав, як розгорталися події та які заяви лунали від України, США та Росії.