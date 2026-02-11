Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року

На Покровському напрямку українські захисники відбили 35 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав сім авіаударів, скинув 19 авіабомб, здійснив 87 обстрілів, в тому числі чотири – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка.

На Лиманському напрямку

Ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне, Діброва.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине.

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 атак окупантів – у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

Нагадаємо, триває 1449-й день повномасштабної війни в Україні.