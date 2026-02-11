Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року
Нині триває 1449-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 35 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав сім авіаударів, скинув 19 авіабомб, здійснив 87 обстрілів, в тому числі чотири – з реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне, Діброва.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 3

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 4

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 6

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 атак окупантів – у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року фото 8

 Нагадаємо, триває 1449-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 13 січня
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу
13 сiчня, 22:48
Російського військовополоненого Сергія Тужилова засудили до довічного
До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)
13 сiчня, 14:34
Російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція призначена для виявлення, супроводу та визначення координат повітряних цілей
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
29 сiчня, 12:49
За словами речника Держприкордонслужби, найгарячіше зараз поблизу Дігтярного, Нестерного та Круглого
На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація
29 сiчня, 10:06
18 січня російські війська скинули 316 штук керованих авіаційних бомб
У січні Росія скинула на Україну рекордну кількість КАБів
3 лютого, 15:23
Масштаби збитків уточнюються
Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області
16 сiчня, 16:49
12 січня окупанта Чигвінцева поховали у Кемерові
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
19 сiчня, 10:43
РФ з початку війни втратила 11 596 танків
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
22 сiчня, 07:05
Нині триває 1441-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
3 лютого, 08:12

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Речник Полтавського ТЦК відповів на слова Лубінця про «системну кризу»
Речник Полтавського ТЦК відповів на слова Лубінця про «системну кризу»
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2026
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua