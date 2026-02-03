Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Білий дім назвав своїх представників

У Білому домі переговори між Україною, Росією та США називають «історичними за своєю природою»

4 лютого в Абу-Дабі розпочнеться черговий етап тристоронніх консультацій за участю представників України, Росії та Сполучених Штатів. Білий дім офіційно підтвердив, що американську сторону на зустрічі представлятимуть спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер. Про це повідомила речниця адміністрації США Керолайн Левітт, пише «Главком».

У Білому домі цей дипломатичний процес називають «історичним за своєю природою». За словами Левітт, це перший випадок, коли представники всіх трьох сторін сідають за стіл переговорів для безпосереднього обговорення шляхів досягнення миру. Попередній раунд зустрічей у такому форматі відбувся в Об’єднаних Арабських Еміратах 23-24 січня.

Російська делегація вже прибула до місця проведення переговорів – літак із представниками РФ приземлився в Абу-Дабі у вівторок. Очікується, що сторони продовжать обговорення ключових питань, напрацьованих під час попередніх контактів.

Нагадаємо, українська делегація 2 лютого вирушила до Абу-Дабі для участі у двосторонніх консультаціях зі Сполученими Штатами та черговій тристоронній зустрічі у форматі Україна – США – РФ, запланованих на 4-5 лютого.

Як відомо, склад російської делегації на переговорах щодо врегулювання війни в Україні в ОАЕ залишається незмінним.

Минулого разу до російської делегації увійшли: начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи) та посланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.