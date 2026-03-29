Іран знищив рідкісний літак-радар США під час атаки на авіабазу в Саудівській Аравії – ЗМІ

Максим Бурич
У літака повністю зруйновано задню половину - ту, де знаходився радар та інше важливе обладнання
фото: TheIntelFrog

Під час цієї атаки було поранено 12 американських військовослужбовців

Сполучені Штати зазнали болючої технологічної та фінансової втрати у війні на Близькому Сході. Під час масованого обстрілу авіабази «Принц Султан» у Саудівській Аравії іранські ракети та дрони знищили рідкісний літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry (AWACS). Вартість однієї такої одиниці сягає $500 млн, а їхня кількість в арсеналі Пентагону вкрай обмежена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Раніше американські ЗМІ вже повідомляли, що під час цієї атаки було поранено 12 американських військовослужбовців та пошкоджено кілька літаків-заправників. Тепер стало відомо, що фатальні пошкодження отримав і рідкісний E-3 Sentry. Таких на озброєнні США лише 16 одиниць, а виготовлення кожного з них коштує близько $500 млн.

Літаки далекого радіолокаційного виявлення і розвідки допомагають відстежувати повітряну ситуацію на значній ділянці театру бойових дій, виявляючи повітряні загрози на відстані у сотні кілометрів.

OSINT-аналітик TheIntelFrog вже опублікував у мережі фото знищеного E-3 Sentry. На знімках видно, що у літака повністю зруйновано задню половину - ту, де знаходився радар та інше важливе обладнання.

Нагадаємо, іранське державне агентство Fars поширило неправдиву інформацію про нібито атаку Корпусу вартових ісламської революції на склад українських антидронових систем в ОАЕ. Київ миттєво відреагував на вкид, назвавши його черговою маніпуляцією, що копіює методи російської пропаганди.

Іранське видання, посилаючись на КВІР, стверджувало, що Тегеран начебто завдав удару по складу з українськими БПЛА та антидроновими системами в Дубаї. За їхньою версією, на об'єкті в момент «атаки» перебував 21 українець, і всі вони нібито загинули.

Жодних фото- чи відеодоказів «прильоту» або руйнувань в одному з найбільших мегаполісів світу іранська сторона не надала.

