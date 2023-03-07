«Ворогів не прощаємо». Українські воїни показали, як нищать окупантів (відео)

Воїни ГУР: «Бог простить окупантів. Наше завдання – регулярно влаштовувати їхні зустрічі»

Головне управління розвідки Міноборони показало, як його бійці знищують російських оккупантів.

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«Воїни ГУР Міноборони України не прощають ворога. Бог простить. Наше завдання – регулярно влаштовувати їхні зустрічі, з чим ми відмінно справляємось. Погляньте самі», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, де російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого.

До слова, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.