Повітряні сили збили над Київщиною ворожий безпілотник
Минулої доби ударна авіація знищила вісім БМП та склад боєприпасів противника
Минулої доби активність ворожої авіації довкола українських кордонів не знижувалась. Застосування бойової авіації здебільшого здійснюється дистанційно, без входження в зону ураження української протиповітряної оборони. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Ворог завдає ракетних ударів про території України ракетами різного класу – повітряного, морського та наземного базування.
Окупанти продовжують вести повітряну розвідку за допомогою безпілотників різних типів по всій лінії фронту, а також і всередині країни. Один із цих БпЛА оперативно-тактичного рівня 24 червня збито зенітним-ракетним підрозділом Повітряних Сил на Київщині.
«Очевидно окупанти вивчають готовність нашої оборони, уразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння», – ідеться у повідомленні українських повітряних сил.
Авіація Повітряних Сил щодня мінусує техніку та особовий склад окупантів. 24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку – знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.
Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25.
Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.
Як відомо, в ніч на 25 червня на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Київській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській областях, у Миколаєві.
Уже відомо, що були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира. Ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі. Сумарно було випущено 24 ракети по військових частинах і об'єктах навколо міста.
Моніторингова група «Білоруські Гаюн» також повідомила, що нічний ракетний обстріл Київської, Чернігівської та Житомирської областей, ймовірно, вівся з літаків, що вилітали з Росії.
Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО. Там країни-члени Альянсу розглянуть сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації НАТО та ухвалять нову Стратегічну концепцію. Рашисти могли оскаженіти й випустити низку ракет по Україні саме з цього приводу.