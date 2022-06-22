У Туреччині впав російський безпілотник

Найімовірніше БПЛА, який впав у Туреччині – це «Орлан-10»

У Туреччині громадяни, які збирали гриби, знайшли неопізнаний безпілотник. Про це повідомив турецький спеціаліст із аерокосмічних та оборонних питань Арда Мевлютоглу.

Повідомляється, що літальний апарат, який врізався в гірську місцевість є російським БПЛА. Найімовірніше – це «Орлан-10».

«Можливо, він вилетів з Вірменії як розвідник наших елементів у прикордонному районі, а потім через несправність (контроль/зв’язок) прилетів до Гюмюшхане. Відстань від кордону з Вірменією до місця, де він розташований, становить близько 400 км», – припускає Мевлютоглу.

Orlan 10'un azami uçuş menzili, hava koşullarına ve irtifaya bağlı olarak 600km'ye kadar çıkıyor. Yer kontrol istasyonuyla iletişim kopması veya başka bir arıza sonrasında Gümüşhane'ye kadar uçarak ulaşmış olması teorik olarak mümkün.https://t.co/dxEU9bSaE1 pic.twitter.com/FOXF6lKQIC — Arda Mevlutoglu (@orko_8) June 22, 2022

Максимальна дальність польоту цього безпілотника становить до 600 км, залежно від погодних умов і висоти. Теоретично можливо, що він прилетів до Гюмюшхане після втрати зв’язку з наземною станцією управління або через іншу несправність.

Нагадаємо, 18 червня ввечері гелікоптер російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії на південному сході країни в районі Койдула.

Нещодавно стало відомо, що депутати РФ планують «скасувати» незалежність ще двох країн.



