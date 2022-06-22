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    Соціум

    У Туреччині впав російський безпілотник

    У Туреччині впав російський безпілотник
    фото: Арда Мевлютоглу/Twitter

    Найімовірніше БПЛА, який впав у Туреччині – це «Орлан-10»

    У Туреччині громадяни, які збирали гриби, знайшли неопізнаний безпілотник. Про це повідомив турецький спеціаліст із аерокосмічних та оборонних питань Арда Мевлютоглу.

    Повідомляється, що літальний апарат, який врізався в гірську місцевість є російським БПЛА. Найімовірніше – це «Орлан-10».

    «Можливо, він вилетів з Вірменії як розвідник наших елементів у прикордонному районі, а потім через несправність (контроль/зв’язок) прилетів до Гюмюшхане. Відстань від кордону з Вірменією до місця, де він розташований, становить близько 400 км», – припускає Мевлютоглу.

    Максимальна дальність польоту цього безпілотника становить до 600 км, залежно від погодних умов і висоти. Теоретично можливо, що він прилетів до Гюмюшхане після втрати зв’язку з наземною станцією управління або через іншу несправність.

    Нагадаємо, 18 червня ввечері гелікоптер російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії на південному сході країни в районі Койдула.

    Нещодавно стало відомо, що депутати РФ планують «скасувати» незалежність ще двох країн.

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    Теги: Туреччина безпілотник
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    У Туреччині впав російський безпілотник