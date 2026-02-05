Головна Країна Суспільство
Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Павла Дорохова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Захисника поважали і цінували побратими – він завжди допомагав іншим
колаж: glavcom.ua

Влітку 2023 року Павло Дорохов добровольцем приєднався до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Дорохова.

37-річний солдат Павло Дорохов помер 24 січня 2026 року в одному зі шпиталів Львова внаслідок поранення, отриманого на донецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Рівненську міську раду.

Павло Дорохов народився 5 липня 1988 року в Рівному. Навчався у 12-й школі, згодом – у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Після навчання працював на будівництві. Влітку 2023 року добровольцем приєднався до лав Збройних Сил України.

«Його поважали і цінували побратими – він завжди допомагав іншим. Павло швидко влився в колектив, адаптувався до військових буднів. Це була добра й чуйна людина, справжня душа компанії. Він мало розповідав про своє перебування на передовій, навіть про поранення не хотів говорити, щоб не тривожити рідних», – розповів швагро захисника.

фото: Рівненська міська рада

На жаль, 37-річний солдат Павло Дорохов помер 24 січня 2026 року в одному зі шпиталів Львова внаслідок поранення, отриманого на донецькому напрямку.

Поховали воїна 29 січня на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися батьки, сестра та швагро.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

