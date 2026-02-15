Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
фото: Офіс президента

Петр Павел розвіяв ілюзії і попередив про ще один складний рік війни в Україні

Російська Федерація наразі не налаштована на припинення війни проти України. Водночас Київ потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел на Українському ланчі на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє «Главком» із посиланням на NV.

«Будучи колишнім військовим, я не хочу створювати надто оптимістичних очікувань на цей рік, знаючи, який ворог проти нас», – сказав чеський лідер.

Із його слів, він три роки тому також застерігав від перебільшеного оптимізму, коли йшлося про контрнаступ ЗСУ. Павел наголосив, що тоді його критикували, мовляв, він підриває український воєнний дух.

«Але єдине, що я робив, – це застерігав від створення очікувань, які, якщо вони не справдяться, призведуть до розчарування з усіх боків», – наголосив президент Чехії.

Згадав Петр Павел і великі втрати армії РФ у війні. Він акцентував на тому, що ціна для окупантів за кожен квадратний кілометр території України надзвичайно висока.

Водночас президент заявив про важливість санкцій та на необхідності далі посилювати їх. Зокрема, проти тіньового флоту, який транспортує нафту з Росії. Можна створити умови, аби Москва зрозуміла, що не може досягти успіху на фронті, а її єдиний шлях – це переговори.

«Я не впевнений, що Росія готова до цього ментально, і саме ми всі, включаючи, і насамперед, Сполучені Штати, повинні посилити навіть політичний тиск на Росію, а не на Україну, бо це не приведе Путіна до столу переговорів», – висловився президент Чехії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом, щоб обговорити військову підтримку нашої країни.

Як відомо, Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників.Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

Згодом правляча коаліція Чехії не підтримала передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA і фактично заблокувала їх продаж Києву. Відповідне рішення ухвалили представники партій ANO, SPD та AUTO на спеціальному засіданні.

Міністр оборони Чехії Яромир Зуна пояснив позицію уряду тим, що L-159 залишаються критично важливими для чеських Збройних сил і не можуть бути виведені зі складу армії.

Читайте також:

Теги: росія Чехія Володимир Зеленський ворог переговори контрнаступ Петр Павел

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль вистрелив у ногу власній армії
Кремль вистрелив у ногу власній армії
12 лютого, 12:33
Витрати бюджету Росії перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії
20 сiчня, 09:07
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
21 сiчня, 13:20
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
22 сiчня, 04:15
Посольство України у Брюсселі закликало попередити поширення російської дезінформації та пропаганди
Посольство України у Брюсселі закликало скасувати показ російського фільму про війну
28 сiчня, 19:52
Українських біженців у Норвегії попереджають про можливе вербування зі сторони РФ
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
6 лютого, 15:23
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС
Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС
12 лютого, 01:29
Фахівці вважають, що активність станції повʼязана з масштабними навчання та комплексними тренуваннями вузлів зв'язку
«Радіо судного дня» упродовж доби передало десятки секретних послань: деталі
12 лютого, 09:33
Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США
24 сiчня, 19:47

Події в Україні

Зеленський різко звернувся до росіян
Зеленський різко звернувся до росіян
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
Зеленський попередив про нові удари росіян
Зеленський попередив про нові удари росіян
Покровськ фактично окуповано. Співзасновник DeepState пояснив, куди далі підуть росіяни
Покровськ фактично окуповано. Співзасновник DeepState пояснив, куди далі підуть росіяни
Україну на пів години охопила повітряна тривога
Україну на пів години охопила повітряна тривога
Скільки українців хочуть виборів під час війни – Зеленський назвав відсоток
Скільки українців хочуть виборів під час війни – Зеленський назвав відсоток

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua