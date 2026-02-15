Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Петр Павел розвіяв ілюзії і попередив про ще один складний рік війни в Україні

Російська Федерація наразі не налаштована на припинення війни проти України. Водночас Київ потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел на Українському ланчі на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє «Главком» із посиланням на NV.

«Будучи колишнім військовим, я не хочу створювати надто оптимістичних очікувань на цей рік, знаючи, який ворог проти нас», – сказав чеський лідер.

Із його слів, він три роки тому також застерігав від перебільшеного оптимізму, коли йшлося про контрнаступ ЗСУ. Павел наголосив, що тоді його критикували, мовляв, він підриває український воєнний дух.

«Але єдине, що я робив, – це застерігав від створення очікувань, які, якщо вони не справдяться, призведуть до розчарування з усіх боків», – наголосив президент Чехії.

Згадав Петр Павел і великі втрати армії РФ у війні. Він акцентував на тому, що ціна для окупантів за кожен квадратний кілометр території України надзвичайно висока.

Водночас президент заявив про важливість санкцій та на необхідності далі посилювати їх. Зокрема, проти тіньового флоту, який транспортує нафту з Росії. Можна створити умови, аби Москва зрозуміла, що не може досягти успіху на фронті, а її єдиний шлях – це переговори.

«Я не впевнений, що Росія готова до цього ментально, і саме ми всі, включаючи, і насамперед, Сполучені Штати, повинні посилити навіть політичний тиск на Росію, а не на Україну, бо це не приведе Путіна до столу переговорів», – висловився президент Чехії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом, щоб обговорити військову підтримку нашої країни.

Як відомо, Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників.Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

Згодом правляча коаліція Чехії не підтримала передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA і фактично заблокувала їх продаж Києву. Відповідне рішення ухвалили представники партій ANO, SPD та AUTO на спеціальному засіданні.

Міністр оборони Чехії Яромир Зуна пояснив позицію уряду тим, що L-159 залишаються критично важливими для чеських Збройних сил і не можуть бути виведені зі складу армії.