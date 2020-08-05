Синоптики прогнозують сьогодні в Україні спеку до +32



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Сьогодні в Україні невелика хмарність, без опадів

У Києві 5 серпня опади не очікуються, температура вдень близько 30°

В Україні у середу синоптики прогнозують невеликі опади лише на Закарпатті та Прикарпатті, температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В Україні невелика хмарність, без опадів; лише на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°, в Карпатах 20-24°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 14-16°, вдень близько 30°.

Раніше синоптики змінили прогноз на серпень.