Медики евакуюють одного з постраждалих після викиду сірководню на каналізаційній насосній станції в Луганську

Отруєні газом, жінка в ямі, міста без води – один день на окупованій Луганщині

На окупованій Луганщині поглиблюється комунальна криза: в Луганську під час аварії на каналізаційній насосній станції стався викид сірководню – четверо постраждалих. Того ж дня в Алчевську жінка впала у триметрову яму, а кілька міст залишилися без води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 0629.com.ua.

Аварія сталася на насосній станції на Лутугінському проїзді під час ремонтних робіт. Через розгерметизацію засувки в повітря потрапив сірководень – токсичний газ, смертельно небезпечний у високих концентраціях. Двоє робітників перебували на глибині понад сім метрів – їх діставали рятувальники газодимозахисної служби. Ще двоє, що були на поверхні, також отруїлися – їх забрала швидка. Окупаційна «прокуратура» заявила про перевірку дотримання норм охорони праці.

Утім подібні інциденти в окупованому місті давно стали нормою. Інфраструктура деградує через багаторічну відсутність модернізації та хронічне недофінансування. Водночас окупаційна влада відзвітувала про «майже завершену» реконструкцію одного з головних каналізаційних колекторів Артемівського району – збудованого ще 1981 року і зношеного практично вщент. До робіт залучили фахівців російського «Мосводоканалу».

Хроніка одного дня

Того ж дня в Сорокине (колишній Краснодон) та Суходольську через аварію на насосній станції частково або повністю зупинили водопостачання. У Суходольську без води залишилися всі споживачі, у Сорокине подачу скоротили на 70%.

В Алчевську 49-річна жінка впала до триметрової ями прямо на прибудинковій території – отримала перелом ноги і не могла вибратися. Рятувати її приїхали співробітники МНС.

Місцеві мешканці дедалі частіше скаржаться на зношені мережі, відкриті провали ґрунту, постійні пориви труб і багатогодинні відключення води. Для відновлення інфраструктури потрібні мільярдні вкладення – але в окупаційної влади на це немає коштів: п'ять років поспіль пріоритетом залишаються витрати на війну. На тлі гучних заяв Москви про «відновлення Донбасу» базові комунальні послуги для мешканців окупованих територій стають недосяжними.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв про інші прояви деградації на окупованій Луганщині – зокрема про масове зникнення чоловіків з місцевих військових частин.

До слова, комунальна деградація – не лише проблема окупованих територій. Українська розвідка зафіксувала комунальний колапс у самій Росії: головною причиною СЗРУ називає війну проти України, яка поглинає всі ресурси держави – інфраструктура ремонтується за залишковим принципом. Раніше розвідка також розкрила реальний стан комунальної катастрофи в РФ: серйозна модернізація мереж неможлива щонайменше до закінчення війни.