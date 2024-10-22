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У військовій частині в окупованому Луганську масово зникають чоловіки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У військовій частині в окупованому Луганську масово зникають чоловіки
В одній із ворожих частин Луганська чоловіки масово зникають за кілька днів після прибуття
фото: tass.ru

Зв’язок із новобранцями втрачається в середньому за дві-три доби, тобто після першого бойового завдання

У ворожій військовій частині, що базується в тимчасово окупованому Луганську, чоловіки масово зникають за декілька днів після прибуття. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Ідеться про «123-ю окрему гвардійську мотострілецьку ордена доблесті бригаду імені героя радянського союзу климента ворошилова», яку раніше іменували «2-ю бригадою народної міліції лнр», – написав глава регіону у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зв’язок із новобранцями втрачається в середньому за дві-три доби, тобто після першого бойового завдання.

Членам родини зниклих не надають ніякої інформації. Багато хто не має навіть повідомлення щодо загибелі чи зникнення безвісти того чи іншого російського бойовика.

Нагадаємо, наприкінці вересня Артем Лисогор повідомляв, що росіяни хочуть створити народні дружини у так званій «ЛНР». Вони посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності». 

Крім того, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

Теги: війна окуповані території Луганськ окупація фронт

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