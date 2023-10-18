Британська розвідка повідомила, чи зможе РФ прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку

ЗСУ зберігають значну оборонну присутність на напрямку, і малоймовірно, що Росія зможе досягти великого оперативного прориву

Сухопутні війська РФ за останні місяці наростили боєздатність на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Російським загарбникам навряд чи вдасться досягти прориву у напрямку Куп'янськ-ЛиманЮ де вони посилили свій наступ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, російські обстріли посилилися, а підрозділи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії провели атаки, але з обмеженим успіхом.

«Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною російського наступу, що триває, ведеться за кількома напрямками на сході України», – йдеться в повідомленні.

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За даними британської розвідки, завдання сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

«Сухопутні війська за останні місяці наростили боєздатність на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і малоймовірно, що Росія зможе досягти великого оперативного прориву», – зазначили британській розвідці.

Триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.