Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році

Головнокомандувач: Ми маємо одну з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі

Українські захисники у 2025 році ліквідували сотні тисяч російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Наші далекобійні удари, наші технології, наша рішучість щодня послаблюють і нищать воєнну машину агресора. Засобами Deep Strike, українськими далекобійними дронами і ракетами Сили оборони України щоденно випалюють російську мілітарну потугу, спроможності військово-промислового комплексу РФ, його нафтопереробні заводи, а відтак бажання загарбників продовжувати цю війну. Це наш шлях до справедливого миру», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав: «Ми маємо одну з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі. І майже 420 тис. знешкоджених російських окупантів лише за цей рік – яскраве тому свідчення».

До слова, упродовж 2025 року країна-агресор Росія випустила по Україні близько 2,4 тис. ракет, а також застосувала понад 60 тис. керованих авіабомб. Окупанти також спрямували на українські населені пункти понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. безпілотників.