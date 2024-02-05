Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)

Командувач наголосив, що завдяки мужності наших воїнів, Україна змогла зірвати плани ворога по захопленню нових територій

Сьогодні, 5 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський прибув на фронт. Він розповів про успіхи ЗСУ на сході та нагородив військових. Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ.

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За словами Сирського, українські військові змогли зірвати плани ворога по захопленню нових територій та населених пунктів, не допустити його просування та створити умови для подальших дій по звільненню нашої землі від окупантів.

«Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони», – йдеться в повідомленні.

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Генерал також нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення за їх мужність, жертовність та героїзм.

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.



