Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Генерал-полковник нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками
фото: пресслужба Сухопутних військ

Командувач наголосив, що завдяки мужності наших воїнів, Україна змогла зірвати плани ворога по захопленню нових територій 

Сьогодні, 5 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський  прибув на фронт. Він розповів про успіхи ЗСУ на сході та нагородив військових. Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ.

За словами Сирського, українські військові змогли зірвати плани ворога по захопленню нових територій та населених пунктів, не допустити його просування та створити умови для подальших дій по звільненню нашої землі від окупантів.

«Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони», – йдеться в повідомленні.

6 фото
На весь екран

Генерал також нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення за їх мужність, жертовність та героїзм.

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 
 

Теги: війна Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна доводить, що спроможна подолати російську агресію
Гарантія поразки. Яку помилку знову роблять українці
8 сiчня, 19:49
Сили оборони продовжують відбивати атаки російських загарбників
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
25 сiчня, 19:52
У травні 2023 року Вашингтон пропонував передати російські ЗРК С-400 Україні, проте Анкара відмовилася
Україна може отримати С-400 виробництва РФ від Туреччини – Defense Express
30 сiчня, 17:12
Унаслідок української кібератаки «ліг» сервер Міністерства оборони Росії
Українська розвідка хакнула сервер спецзв’язку Міноборони РФ
30 сiчня, 22:04
Такий вигляд має відзнака президента «Національна легенда України» вартістю 138 тис. грн
Найвищі нагороди держави. З чого виготовляються і скільки коштують символи
16 сiчня, 13:30
Миколу Мялковського відмовлялися брати до війська через молодий вік, але він приєднався до добровольчого батальйону
Працював у мерії Любліна, але повернувся захищати Україну: 40 днів із загибелі Миколи Мялковського
12 сiчня, 09:00
Фон дер Ляєн наголосила, що Україна досі зберегла свою «свободу та незалежність» у майже дворічній війні з Москвою
Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні
16 сiчня, 14:12
Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW
Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW
27 сiчня, 05:20
Едуарду Горошочку було 32 роки
Боронив Маріуполь. Згадаймо добровольця Едуарда Горошочка
Сьогодні, 09:00

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5573
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5177
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4413
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4372
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua