Сирський розкрив щоденні втрати окупантів на Покровському напрямку

Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами

Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає на цьому напрямку близько 400 осіб вбитими та пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський,

За його словами, Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами.

«Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога», – зазначив Сирський.

Головком подякував військовослужбовцям за ефективну бойову роботу.

Як заявляв раніше командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша з позивним Лютий, важко спрогнозувати, скільки російським окупаційним військам знадобиться часу, щоб упритул підійти до Покровська. Військовий наголосив, що, коли росіяни заходять у певний населений пункт, то відбувається хаос. «Пересування російських військ дуже важко контролювати, оскільки вони пересуваються від забудови до забудови... Буде набагато складніше воювати у населеному пункті», – наголосив він.

Нагадаємо, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Згодом стало відомо, що окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць населеного пункту.

До слова, командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами.