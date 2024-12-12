Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 194 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України два ракетних, 15 авіаційних ударів, скинувши 24 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 407 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 194 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Противник 14 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українських воїнів поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанок та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька. Дотепер точаться два боєзіткнення. Авіаційного удару зазнали населені пункти Кримське та Петрівка, на які ворог скинув три керовані бомби.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 36 ворожих атак, три боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 187 та поранили 239 окупантів. Знищено один міномет, одну переносну станцію радіоелектронної боротьби та вісім одиниць автомобільної техніки росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку

Нараховується 47 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Наші оборонці ліквідували 68 та поранили 122 окупантів.

На Времівському напрямку

Відбито 19 атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Комар та Розлив, скинувши десять керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку

Два ворожих штурми зазнали невдачі.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 21 ворожий штурм. Крім того, ворог завдав 316 артилерійських обстрілів по населеним пунктам області та позиціям наших оборонців.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 3-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1023-й день повномасштабної війни в Україні.