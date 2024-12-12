Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 12 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 194 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України два ракетних, 15 авіаційних ударів, скинувши 24 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 407 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 194 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник 14 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українських воїнів поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанок та у Серебрянському лісі.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька. Дотепер точаться два боєзіткнення. Авіаційного удару зазнали населені пункти Кримське та Петрівка, на які ворог скинув три керовані бомби.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 36 ворожих атак, три боєзіткнення тривають до цього часу.
За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 187 та поранили 239 окупантів. Знищено один міномет, одну переносну станцію радіоелектронної боротьби та вісім одиниць автомобільної техніки росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Нараховується 47 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Наші оборонці ліквідували 68 та поранили 122 окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Відбито 19 атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Комар та Розлив, скинувши десять керованих авіаційних бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Два ворожих штурми зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року фото 9

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 21 ворожий штурм. Крім того, ворог завдав 316 артилерійських обстрілів по населеним пунктам області та позиціям наших оборонців.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 3-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1023-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія Покровськ Курщина росіяни Куп'янськ Лиман ворог Макіївка Україна Торецьк Генштаб війна ЗСУ окупанти Курахове

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пацієнт – 34-річний батько двох дітей Сергій Маріцан із Закарпаття
У Львові провели пересадку кісткового мозку військовому: донором став його брат
22 листопада, 00:49
Нафта більше не приносить Росії таких прибутків, як раніше
У Росії побільшало потужностей нафтопереробки, що простоюють – Reuters
14 листопада, 08:34
Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні
Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ
13 листопада, 18:54
Лідери кількох країн підтримали Україну спільною заявою
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
16 листопада, 06:09
Макрон зауважив, що наразі Путін не хоче миру з Києвом й не готовий вести про це перемовини
Макрон повідомив, за яких умов відновить переговори з Путіним
18 листопада, 10:12
Росія запустила ударні дрони, на Київщині працює ППО
Росія запустила ударні дрони, на Київщині працює ППО
19 листопада, 22:47
Стало відомо, скільки РФ витратила на ракетні обстріли
За тисячу днів війни окупанти витратили на обстріл України більше $18 млрд
21 листопада, 00:31
Путін хоче витіснити ЗСУ з Курщини до 20 січня
Путін наказав витіснити ЗСУ з Курщини: Зеленський назвав терміни
23 листопада, 18:45
КНДР має кілька розробок на базі радянських ракет
Північна Корея готує до передачі Росії додаткові балістичні ракети – США
27 листопада, 18:27

Події в Україні

Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні
Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2024 року
Росіяни етапували незрячого політв’язня Сізікова з Криму до РФ
Росіяни етапували незрячого політв’язня Сізікова з Криму до РФ
Росія назвала «крадіжкою» рішення США про допомогу Україні коштом заморожених російських активів
Росія назвала «крадіжкою» рішення США про допомогу Україні коштом заморожених російських активів
Міноборони РФ поскаржилося на удар ракетами Atacms по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі
Міноборони РФ поскаржилося на удар ракетами Atacms по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі
Уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці через рішення України щодо транзиту газу
Уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетиці через рішення України щодо транзиту газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
53K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
30K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії

Новини

12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
10 грудня, 14:40

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua