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Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
Згідно з мапою deepstate, від селища Шевченко до Покровська окупанти на відстані менше 5 км
колаж: glavcom.ua

Філімонов вважає, що проблеми на Покровському напрямку спричинені діями генералів, які «не розуміють можливостей підрозділів»

Командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Головна причина катастрофи на Покровському напрямку – вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення», – зазначив військовий.

Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину фото 1
скриншот: Telegram / Сергій Філімонов

Цю заяву згодом прокоментував журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що більшість командирів частин та підрозділів під Покровськом «говорять те саме», що і Філімонов.

«Комбат Філімонов не сказав, чиї конкретно накази ведуть до поразок. Але нагадаю, що на цьому напрямку керують: командування ОТУ «Донецьк» (командувач – генерал Луценко, заступники командувача – Федосенко та Марченко, начальник штабу – полковник Ледовий); командувач ОСУВ «Хортиця» – генерал Гнатов», – заявив Бутусов.

Журналіст також додав, що у районі Покровська зараз працює та безпосередньо взяв на себе управління діями кількох бригад командувач ЗСУ Олександр Сирський. 

Раніше Сергій Філімонов заявляв, що російські загарбники щомісяця поповнюють свої підрозділи сотнями нових військових.

«Батальйони у росіян поповнюються кожен місяць мінімум на 200 чоловік. Їх виводять і повністю відновлюють, тому кількість підрозділів і кількість живої сили противника звичайно зашкалює. Але біля позиції відділення за день може бути знищена 15−20, 30 і навіть 50 одиниць ворога (живої сили, – ред.)», – каже він. Філімонов додав, що Україна може втратити Покровськ вже найближчим часом.

Також згідно зі звітом ISW, РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати.

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Теги: війна військові Telegram Сергій Філімонов

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