Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
фото з відкритих джерел

Україна та Росія виснажуються, але зупинити війну може лише крах російського режиму

Війна в Україні зайшла у глухий кут, де жодна зі сторін не здатна здобути рішучої перемоги. Однак зупинити війну також не вдається, оскільки Кремль готовий воювати доти, доки є така можливість. Як інформує «Главком», про це пише The Times.

Автор публікації зазначає, що Україна не програє, але й не перемагає. Лінії фронту хоч і рухаються, але дуже повільно та з великими втратами з обох боків.

Три раунди прямих мирних переговорів між російськими та українськими делегаціями не призвели ні до чого, окрім обміну полоненими та триденного «енергетичного перемир’я», яке Росія використала просто для того, щоб накопичити ракети для наступної атаки.

«Поки Путін при владі, Росія не паралізована масовими протестами, а в бюджеті залишаються хоча б якісь гроші на зброю, війна триватиме», – заявила російський політичний аналітик у вигнанні Тетяна Станова.

Як пише The Times, після років бойових дій, стримування загарбницьких зазіхань Росії лежить на плечах «емоційно виснажених та фізично розбитих українських солдатів», багато з яких вже кілька років перебувають на фронті.

Видання зокрема наводить історію військовослужбовця із позивним Лівсі, який не витримав психологічного навантаження у перші місяці війни та дезертирував. За це він отримав п'ять років ув'язнення, чому спочатку радів. Але потім змінив думку і в 2024 році за новим законом про мобілізацію ув’язнених повернувся на передову.

«Це було не тому, що умови (у в’язниці, – ред.) були суворими чи щось подібне, абсолютно ні. Я просто не хотів витрачати роки свого життя на нічого неробство», – сказав він і додав, що також не хотів, щоб його дев'ятирічний син «соромився» його.

Однак і Росія стикається з дефіцитом людських ресурсів, особливо з огляду на значно більші втрати. За даними західних та українських чиновників, Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати. Ті, ж кого вдається залучати, усі як один йдуть на фронт за грошима, ідейних просто не залишилося, йдеться у публікації.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: переговори війна путін гроші Володимир Зеленський Україна президент фронт втрати росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французький вертоліт перехопив підсанкційний танкер
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
22 сiчня, 18:07
Зеленський: Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій
Зеленський анонсував дату вступу до ЄС
27 сiчня, 14:05
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 656 танків
Втрати ворога станом на 10 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
10 лютого, 07:47
США та Україна готують пропозицію енергетичного перемир’я для РФ
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
22 сiчня, 19:28
Зеленський зробив заяву про зону вільної торгівлі зі США
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
23 сiчня, 10:47
Гетманцев наголосив, що мир «може бути не зовсім на тих умовах, які ми розраховуємо»
«Найбільш ймовірний сценарій». Соратник Зеленського спрогнозував, коли завершиться війна
27 сiчня, 20:22
Розстріляне окупантами погруддя Тараса Шевченка у Бородянці
Скільки пам’яток культури пошкоджено у столиці та на Київщині за час війни: дані Мінкульту
10 лютого, 09:59
Діаспора в Австралії запланувала мітинги до роковин великої війни
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
12 лютого, 10:52
Вашингтон продовжуватиме «тестувати бажання Росії» припинити бойові дії.
Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США
14 лютого, 17:34

Події в Україні

Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
Розвідник розповів, як корови ледь не зірвали звільнення села на Харківщині
Розвідник розповів, як корови ледь не зірвали звільнення села на Харківщині
ЗСУ звільнили 300 квадратних кілометрів території на півдні: подробиці
ЗСУ звільнили 300 квадратних кілометрів території на півдні: подробиці
Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових і розвідників
Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових і розвідників
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua