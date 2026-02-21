Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times

Україна та Росія виснажуються, але зупинити війну може лише крах російського режиму

Війна в Україні зайшла у глухий кут, де жодна зі сторін не здатна здобути рішучої перемоги. Однак зупинити війну також не вдається, оскільки Кремль готовий воювати доти, доки є така можливість. Як інформує «Главком», про це пише The Times.

Автор публікації зазначає, що Україна не програє, але й не перемагає. Лінії фронту хоч і рухаються, але дуже повільно та з великими втратами з обох боків.

Три раунди прямих мирних переговорів між російськими та українськими делегаціями не призвели ні до чого, окрім обміну полоненими та триденного «енергетичного перемир’я», яке Росія використала просто для того, щоб накопичити ракети для наступної атаки.

«Поки Путін при владі, Росія не паралізована масовими протестами, а в бюджеті залишаються хоча б якісь гроші на зброю, війна триватиме», – заявила російський політичний аналітик у вигнанні Тетяна Станова.

Як пише The Times, після років бойових дій, стримування загарбницьких зазіхань Росії лежить на плечах «емоційно виснажених та фізично розбитих українських солдатів», багато з яких вже кілька років перебувають на фронті.

Видання зокрема наводить історію військовослужбовця із позивним Лівсі, який не витримав психологічного навантаження у перші місяці війни та дезертирував. За це він отримав п'ять років ув'язнення, чому спочатку радів. Але потім змінив думку і в 2024 році за новим законом про мобілізацію ув’язнених повернувся на передову.

«Це було не тому, що умови (у в’язниці, – ред.) були суворими чи щось подібне, абсолютно ні. Я просто не хотів витрачати роки свого життя на нічого неробство», – сказав він і додав, що також не хотів, щоб його дев'ятирічний син «соромився» його.

Однак і Росія стикається з дефіцитом людських ресурсів, особливо з огляду на значно більші втрати. За даними західних та українських чиновників, Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати. Ті, ж кого вдається залучати, усі як один йдуть на фронт за грошима, ідейних просто не залишилося, йдеться у публікації.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.