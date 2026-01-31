Із окупантом, який дзвонив із полону, відмовилися говорити і мати, і сестра

«Синку, вибач, ми не можемо виходити на зв’язок». Це все, що окупант почув від матері

Полонений припустив, що його рідних могли залякати або дезінформувати

Полонений окупант отримав можливість подзвонити рідним, однак його чекав неприємний сюрприз – і мати, і сестра відмовилися спілкуватися. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

Окупант родом із Ленінградської області. Він отримав повістку, та вже у військкоматі підписав контракт. Воював на Херсонщині, а біля Кринок потрапив у полон. Уперше за кілька місяців йому випала нагода поговорити з родичами, але ті повели себе дивно. Мати надіслала коротке повідомлення: «Синку, вибач, ми не можемо виходити на зв’язок». Сестра ж заявила, що родина не готова спілкуватися з українською стороною та нібито контактує виключно з «переговорниками Російської Федерації».

Фактично жодних офіційних російських переговорників, які відповідають за зв’язок із полоненими, не існує. Питаннями військовополонених займається Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими, а також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Сам полонений визнав, що не розуміє причин такої відмови. Він припустив, що рідних могли залякати або дезінформувати. За його словами, до полону він підтримував нормальні стосунки з сестрою та матір’ю.

Ситуація викликала емоційну реакцію навіть у ведучого інтерв’ю Дмитра Карпенка, який наголосив: у цій війні саме російська держава системно ізолює своїх громадян, позбавляючи їх елементарного права – почути голос власної дитини чи брата, навіть коли йдеться про полон.

