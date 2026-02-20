Головна Техно Телеком
Росія передумала блокувати Telegram своїм військовим

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Росія передумала блокувати Telegram своїм військовим
Telegram активно використовується російськими військовими в Україні для зв’язку
Російська влада відмовилася від планів обмежити роботу месенджера Telegram у зоні бойових дій

В російському уряді заявили, що не будуть зараз обмежувати роботу Telegram для військових, але сподіваються, що вони перейдуть на інші платформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Росії Максут Шадаєв заявив, що уряд ухвалив рішення «не обмежувати зараз роботу Telegram» у зоні так званої «СВО».

«Тут ніхто точно абсолютно не рубає з плеча, всі розуміють значущість сервісу. Усі розуміють, що страждають користувачі», – зазначив міністр.

Міністр висловив лише «надію», що з часом військові зможуть самостійно «перебудуватися» на інші платформи.

Зауважимо, попри «амністію» для фронту, для цивільного населення в РФ Telegram продовжують послідовно обмежувати. З серпня 2025 року були заблоковані дзвінки, а з 10 лютого 2026 року Роскомнагляд почав системне сповільнення роботи месенджера.

Главком писав, як Telegram може підірвати повоєнні вибори. Після повномасштабного вторгнення Telegram-канали низки політиків та чиновників почали стрімко розвиватися і мають часто більші охоплення, ніж деякі медіа, які раніше розміщували на виборах політичну рекламу кандидатів і партій. Відповідно власники великих каналів уже матимуть суттєву перевагу на старті кампанії у повоєнних виборах. 

Теги: Telegram війна росія росіяни

