РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників

Основні зусилля російських окупантів спрямовані на витіснення українських захисників із північної частини Мирнограда та його околиць

Окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у «кліщі». Як інформує «Главком», про ситуацію на цій ділянці фронту повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

«Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у «кліщі». Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи. Ворог застосовує легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, намагаючись швидко просуватися вглиб української оборони.

Водночас у центральній частині Мирнограда армія РФ намагається встановлювати більше антен і підсилювачів сигналу для посилення роботи безпілотників.

Попри чисельну перевагу ворога у живій силі та техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати ворога та виконувати бойові завдання.

На Мирноградському відтинку ворог накопичується на фермах на півночі. Накопичує особовий склад в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права. Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угруповання Сил оборони, які перебувають в Мирнограді.

«Також в полі зору починає все активніше з’являтися Родинське, де противник з кожним днем посилює свій тиск. Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського вглиб нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт зі штурмовиками противника. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають», – зазначили аналітики.

Раніше Сили оборони України офіційно спростували інформацію про нібито оточення українських підрозділів у районі міста Родинське, що на Донеччині.

Нагадаємо, аналітики DeepState фіксували на Покровському напрямку погіршення ситуації та активізацію російських військ. Бої за міста Покровськ та Мирноград на Донеччині тривають. Окупанти стягують свою піхоту в північну частину Покровська. Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування.

Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог.