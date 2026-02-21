Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників
Окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи
фото з відкритих джерел

Основні зусилля російських окупантів спрямовані на витіснення українських захисників із північної частини Мирнограда та його околиць

Окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у «кліщі». Як інформує «Главком», про ситуацію на цій ділянці фронту повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

«Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у «кліщі». Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати малі штурмові групи. Ворог застосовує легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, намагаючись швидко просуватися вглиб української оборони.

Водночас у центральній частині Мирнограда армія РФ намагається встановлювати більше антен і підсилювачів сигналу для посилення роботи безпілотників.

Попри чисельну перевагу ворога у живій силі та техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати ворога та виконувати бойові завдання.

На Мирноградському відтинку ворог накопичується на фермах на півночі. Накопичує особовий склад в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права. Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угруповання Сил оборони, які перебувають в Мирнограді.

«Також в полі зору починає все активніше з’являтися Родинське, де противник з кожним днем посилює свій тиск. Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського вглиб нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт зі штурмовиками противника. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають», – зазначили аналітики.

Раніше Сили оборони України офіційно спростували інформацію про нібито оточення українських підрозділів у районі міста Родинське, що на Донеччині.

Нагадаємо, аналітики DeepState фіксували на Покровському напрямку погіршення ситуації та активізацію російських військ. Бої за міста Покровськ та Мирноград на Донеччині тривають. Окупанти стягують свою піхоту в північну частину Покровська. Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування.

Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог. 

Читайте також:

Теги: Покровськ росіяни ворог місто армія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний ворог податкової реформи Росії
Податкова реформа Путіна стала загрозою для Росії
23 сiчня, 13:13
Ситуація на фронті 21 січня
Лінія фронту станом на 21 січня 2026. Зведення Генштабу
21 сiчня, 22:21
Російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області
Радник міністра оборони розповів, яку тактику обрали окупанти для удару по автобусу з шахтарями
2 лютого, 01:35
У січні українським правоохоронцям вдалося встановити особи ще двох бучанських катів
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
3 лютого, 18:16
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
11 лютого, 05:55
Welt повідомив, що Росія розпочала активну фазу підготовки до нової наступальної операції
«Плани ворога відомі». Україна прокоментувала інформацію про весняний наступ РФ
10 лютого, 11:49
Президент заявив, що скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна
Росія готує нові удари по енергетиці, поки Україна пропонує мир у Женеві – Зеленський
16 лютого, 20:44
Сили оборони ліквідували окупанта Пулатова 8 листопада 2025 року
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з рукопашного бою
26 сiчня, 11:55
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
3 лютого, 11:28

Події в Україні

РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian
Прикордонники напередодні вторгнення РФ перехопили повідомлення Кадирову про наступ на Київ – The Guardian
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт
На Дніпропетровщині озброєні чоловіки напали на бійців «Айдару»: чим завершився конфлікт

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua