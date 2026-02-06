Головна Світ Економіка
search button user button menu button

РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
У 2018 році Москва передала Тегерану 4,9 тонни готівки
фото: AP (ілюстративне)

Російський Промсвязьбанк через кілька днів після санкцій Трампа почав масово постачати готівку до Ірану

Російська Федерація передала Ірану приблизно $2,5 млрд готівкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, операції проводив державний Промсвязьбанк, який Москва використовує для роботи в умовах санкцій. Першу партію відправили 13 серпня 2018 року – через тиждень після того, як США відновили санкції проти Ірану.

Російський Промсвязьбанк було націоналізовано у 2017 році й переорієнтовано на обслуговування підприємств російського оборонного сектора. Його керівник Петро Фрадков перебуває під санкціями США і Великої Британії.

Загалом за чотири місяці 2018 року відправили майже п’ять тонн банкнот – 34 партії. В кожній було від $57 млн до $115 млн. Готівку перевозили з московського офісу банку до Центрального банку Ірану в Тегерані.

Перша партія важила близько 110 кг і становила $57,3 млн. Ймовірно, її доставили потягом до Астрахані, потім кораблем через Каспійське море до іранського порту Амірабад, а далі знову залізницею до Тегерану.

Аналітики вважають, що перекази могли бути оплатою за зброю, обладнання або підтримку силових структур Ірану. Варто зазначити, що Іран постачає Росії дрони Shahed-136 і балістичні ракети малої дальності, які застосовують у війні проти України.

Нагадаємо, Державний департамент США запроваджує санкції проти 15 організацій, двох осіб та 14 суден «тіньового флоту», пов'язаних з незаконною торгівлею іранською нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.

Раніше стало відомо, що Тегеран хоче запровадити механізм продажу свого озброєння за допомогою цифрових активів та криптовалют. Як повідомляє Financial Times, такий крок має на меті повністю усунути західний фінансовий контроль над експортом іранських військових технологій

До слова, у столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації.

Читайте також:

Теги: Іран росія валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посольство Росії у Литві (ілюстративне)
Литва та Азербайджан вручили послам РФ ноти протесту
Сьогодні, 17:57
Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджена в її столиці, Петрозаводську
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО
1 лютого, 06:28
Покарання РФ і Путіна не може бути предметом компромісу
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
28 сiчня, 09:34
Флот Нідерландів супроводив підозрілі російські кораблі у Північному морі
ВМС Нідерландів взяли під контроль російські кораблі в Північному морі
21 сiчня, 19:21
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
FT: Трамп намагається зберегти прихильність Кремля, запрошуючи Путіна до Ради миру
19 сiчня, 22:19
У Маріуполі атаковано ТЕЦ
Атака на Україну, блекаут в окупованому Маріуполі: головне за ніч
13 сiчня, 05:59
Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
11 сiчня, 21:59
Один із постраждалих будинків у Києві
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
9 сiчня, 05:26
Екіпаж судна намагався уникнути затримання та втекти від американської берегової охорони
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
8 сiчня, 06:41

Економіка

РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
Домовленість США та Ірану про переговори: як відреагували ціни на нафту
Домовленість США та Ірану про переговори: як відреагували ціни на нафту
Маск став першою людиною у світі зі статком понад $800 млрд
Маск став першою людиною у світі зі статком понад $800 млрд

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua