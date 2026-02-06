РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph

Російський Промсвязьбанк через кілька днів після санкцій Трампа почав масово постачати готівку до Ірану

Російська Федерація передала Ірану приблизно $2,5 млрд готівкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, операції проводив державний Промсвязьбанк, який Москва використовує для роботи в умовах санкцій. Першу партію відправили 13 серпня 2018 року – через тиждень після того, як США відновили санкції проти Ірану.

Російський Промсвязьбанк було націоналізовано у 2017 році й переорієнтовано на обслуговування підприємств російського оборонного сектора. Його керівник Петро Фрадков перебуває під санкціями США і Великої Британії.

Загалом за чотири місяці 2018 року відправили майже п’ять тонн банкнот – 34 партії. В кожній було від $57 млн до $115 млн. Готівку перевозили з московського офісу банку до Центрального банку Ірану в Тегерані.

Перша партія важила близько 110 кг і становила $57,3 млн. Ймовірно, її доставили потягом до Астрахані, потім кораблем через Каспійське море до іранського порту Амірабад, а далі знову залізницею до Тегерану.

Аналітики вважають, що перекази могли бути оплатою за зброю, обладнання або підтримку силових структур Ірану. Варто зазначити, що Іран постачає Росії дрони Shahed-136 і балістичні ракети малої дальності, які застосовують у війні проти України.

Нагадаємо, Державний департамент США запроваджує санкції проти 15 організацій, двох осіб та 14 суден «тіньового флоту», пов'язаних з незаконною торгівлею іранською нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.

Раніше стало відомо, що Тегеран хоче запровадити механізм продажу свого озброєння за допомогою цифрових активів та криптовалют. Як повідомляє Financial Times, такий крок має на меті повністю усунути західний фінансовий контроль над експортом іранських військових технологій

До слова, у столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації.