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Сирський розповів, де росіяни посилюють наступ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сирський розповів, де росіяни посилюють наступ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав райони ведення бойових дій
фото: Олександр Сирський/Telegram

Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій

Російські окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Командувач відвідав райони ведення бойових дій та заслухав командирів бригад щодо поточної обстановки. За його словами, обстановка на Східному фронті залишається складною. Росіяни посилюють наступ на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, на Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

«Разом з тим, свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе», – зазначив Сирський.

Крім того, штурмові групи РФ за підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагаються безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.

За даними командувача, на Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. 

«Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи «добровольчого корпусу». Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки», – розповів Олександр Сирський.

За його словами, через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.

Нагадаємо, російські окупаційні війська активізувалися на всіх напрямках, найбільша кількість атак зафіксована поблизу Мар’їнки.

Водночас керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що російські сили поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області.

Читайте також: Росіяни посилюють наступ на одному із напрямків
Теги: Олександр Сирський наступ ворог окупанти

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