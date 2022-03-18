Ситуація на Запоріжжі: окупанти не просунулися ні на метр

Рашисти обстрілюють мирних мешканців і воюють з дітьми, каже Старух

За два тижні ворог не досягнув успіхів регіоні

Ситуація у Запорізькій області контрольована, українські військові дають відсіч ворогу. Про це під час телемарафону сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Запоріжжя працює і воює. Ситуація в нас повністю контрольована. Люди готуються дати відсіч, військові дають відсіч на рубежах. За два тижні ворог не просунувся і не захопив ні метра запорізької землі», – сказав посадовець.

Коментуючи бомбардування міста, скоєне 16 березня, він зауважив, що снаряд упав на інфраструктурний об'єкт, де не було жодного військового. Водночас у двох вишах, які розташовані поряд, повибивало шибки.

«Діти жили в гуртожитках, їх вікнами трошки привалило. Ніхто не постраждав. Агресор воює зі студентами», – зауважив Старух.

Він також повідомив, що напередодні окупанти обстріляли колону людей, які їхали з Маріуполя. Унаслідок ворожого удару загорілась машина і п’ять осіб потрапили у лікарню, у тому числі дитина.

Під Токмаком на блокпосту російський солдат розстріляв з автомата машину, постраждала дитина.

У районі Пологів із танка була обстріляна машина хлібозаводу.

Крім того, через бойові дії у Василівці пошкоджено очисні споруди, частина з них вийшла з ладу. Відновлювальні роботи провести важко, бо «там ведуться або обстріли, або бойові дії», сказав Старух.

Нагадаємо, нещодавно окупанти обстріляли вокзал Запоріжжя. Відео наслідків. Тоді сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані.

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