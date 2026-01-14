Головна Світ Політика
Генсек НАТО назвав три країни, які підживлюють агресію Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Генсек НАТО назвав три країни, які підживлюють агресію Путіна
Рютте заявив про координацію РФ із Китаєм, Іраном і КНДР
скріншот з виступу Марка Рютте

Марк Рютте розповів про розширення коаліції партнерів Москви

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не демонструє жодних ознак зміни агресивної поведінки та зберігає курс на довгострокову конфронтацію, а також продовжує війну проти України за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ генсека під час глобального європейського форуму. 

За його словами, немає підстав вважати, що Москва найближчим часом змінить свою політику. «Немає причин вважати, що агресивна і безрозсудна поведінка Росії найближчим часом зміниться. Навпаки, Росія прагне до довгострокової конфронтації» – заявив генсек НАТО.

Він також наголосив, що Росія не діє самостійно та має підтримку інших авторитарних режимів. «Росія співпрацює з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Ці країни підживлюють війну Москви проти України» – зазначив Рютте.

Генсек НАТО підкреслив, що безпека Альянсу безпосередньо пов’язана з безпекою України, а підтримка Києва залишається стратегічним пріоритетом для союзників.

За його словами, незалежно від термінів завершення війни, НАТО й надалі надаватиме Україні військову допомогу для стримування подальшої агресії Росії та забезпечення сталого миру.

Рютте окремо наголосив, що союзники мають і надалі посилювати оборонні спроможності України, зокрема в частині протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру від російських ударів.

Країни НАТО неодноразово заявляли про поглиблення військової співпраці Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, зокрема щодо постачання озброєнь, боєприпасів та технологій, які використовуються у війні проти України.

Раніше Марк Рютте заявляв, що «Москва використовує ракети «Орєшнік» для послаблення нашої підтримки України». 

Читайте також:

Теги: Москва війна НАТО Марк Рютте

