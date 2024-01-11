Генеральна прокуратура отримала докази використання ракет КНДР проти України

За словами Костіна, триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити причетність КНДР до обстрілів України

Генеральна прокуратура України отримала перші докази використання російськими загарбниками ракет, виготовлених у Північній Кореї, для завдання ударів по території нашої країни. Зокрема при атаці міста Харків 2 січня. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін в ефірі «Суспільне. Спротив».

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За словами генпрокурора, докази українська сторона отримала днями.

«Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю», – пояснив він.

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Генпрокурор розповів, що аналогічних висновків дійшли також військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Фахівці були на місці «прильоту» та здійснили попередній огляд та аналіз частин ракети.

Костін також додав, що наразі триває комплексна комісійна експертиза. Вона має остаточно підтвердити даний факт.

Також генпрокурор розповів про роботу над виявленням інших фрагментів боєприпасів, що були виявлені на місцях нещодавніх російських атак у Харківській та Одеській областях.

Зазначимо, правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня.

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Нагадаємо, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Як повідомлялося, лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до Росії та їх використання проти населення України.

Зокрема, Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

До слова, КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.