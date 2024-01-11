Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генеральна прокуратура отримала докази використання ракет КНДР проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генеральна прокуратура отримала докази використання ракет КНДР проти України
Рештки ракети, випущеної РФ по Харкову 2 січня
фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

За словами Костіна, триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити причетність КНДР до обстрілів України

Генеральна прокуратура України отримала перші докази використання російськими загарбниками ракет, виготовлених у Північній Кореї, для завдання ударів по території нашої країни. Зокрема при атаці міста Харків 2 січня. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін в ефірі «Суспільне. Спротив».

За словами генпрокурора, докази українська сторона отримала днями.

«Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю», – пояснив він.

Генпрокурор розповів, що аналогічних висновків дійшли також військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Фахівці були на місці «прильоту» та здійснили попередній огляд та аналіз частин ракети.

Костін також додав, що наразі триває комплексна комісійна експертиза. Вона має остаточно підтвердити даний факт.

Також генпрокурор розповів про роботу над виявленням інших фрагментів боєприпасів, що були виявлені на місцях нещодавніх російських атак у Харківській та Одеській областях.

Зазначимо, правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня.

Нагадаємо, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Як повідомлялося, лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до Росії та їх використання проти населення України.

Зокрема, Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

До слова, КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Читайте також:

Теги: Північна Корея ракета війна Харків Офіс Генерального прокурора Андрій Костін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника
ЗСУ відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб
5 сiчня, 19:35
Учора Збройні сили декілька разів атакували окупантів у тимчасово окупованому Криму
ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму
5 сiчня, 18:10
Наслідки російської атаки по Харкову 2 січня
Окупанти били по Харкову не російськими ракетами – голова ОВА
5 сiчня, 16:13
«Це вже буде не реєстр військовозобовʼязаних»
Законопроєкт про мобілізацію – самодіяльність «колективної Марʼяни»
4 сiчня, 08:00
ППО збиває лише крилаті ракети або ж Х-59
Скільки ракет випустила Росія по Україні за час повномасштабної війни: дані Повітряних сил
31 грудня, 2023, 14:59
У Люблінському воєводстві Польщі провели пошукову операцію
Поліція Польщі провела пошукову операцію через російську ракету
30 грудня, 2023, 01:44
Війна розповсюджується по всій планеті...
Світ у вогні. Де чекати наступну «гарячу точку»?
26 грудня, 2023, 18:51
Зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами
Після підриву російського корабля у Феодосії п’ять пожеж (супутникові знімки)
26 грудня, 2023, 07:49
Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова
Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова
18 грудня, 2023, 09:00

Події в Україні

Генеральна прокуратура отримала докази використання ракет КНДР проти України
Генеральна прокуратура отримала докази використання ракет КНДР проти України
Сирський розповів, на яких напрямках окупанти готують наступ
Сирський розповів, на яких напрямках окупанти готують наступ
В Україні масштабна повітряна тривога тривала більше години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала більше години
Турецькі кореспонденти дивом вижили під час ракетної атаки по готелю Харкова (фото)
Турецькі кореспонденти дивом вижили під час ракетної атаки по готелю Харкова (фото)
Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний»
Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний»
Ракетний удар по готелю Харкова, 37 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе: ситуація в регіонах
Ракетний удар по готелю Харкова, 37 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Росія прийняла новий вантажний борт з Ірану: ЗСУ попередили українців
25K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
14K
Росіяни «пакують речі» для втечі із Криму: ЗСУ повідомили деталі
12K
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
11K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9134
Кремль готує нову заборону для росіян

Новини

Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Сьогодні, 13:21
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua