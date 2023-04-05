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Припинення війни в Україні: стало відомо, яку країну хочуть залучити Макрон та Байден

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Припинення війни в Україні: стало відомо, яку країну хочуть залучити Макрон та Байден
Байден і Макрон сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем
фото з відкритих джерел

Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з 5 по 7 квітня

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден домовилися в телефонній розмові напередодні візиту Макрона до Пекіна залучити Китай для прискорення закінчення війни РФ проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Єлисейський палац.

«Обидва лідери згадали про спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні», – зазначили в офісі Макрона.

Згідно із заявою Єлисейського палацу, Макрон і Байден сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття.

Нагадаємо, що Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п'ятницю, 7 квітня. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб окреслити курс двосторонніх відносин.

Зазначимо, що Китай із початку війни в Україні став чи не головним російським торговим партнером, проте відкрито не підтримав російську агресію в Україні, як і анексію українських територій. Хоча КНР зайняла подвійну позицію щодо України, Пекін чітко сформулював: застосування ядерної зброї і навіть розмови про це неприпустимі. 

Теги: США Китай Франція війна

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