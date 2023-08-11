Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скандал із неякісною формою для ЗСУ. Міноборони відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із неякісною формою для ЗСУ. Міноборони відреагувало
Директору швейного підприємства загрожує до 12 років позбавлення волі
фото ілюстративне

У Міноборони заперечили свою причетність до закупівлі

Міністерство оборони не здійснювало закупівлю форми, що фігурує у кримінальній справі про заволодіння коштами, виділеними на закупівлю форменного одягу для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це Міноборони повідомило в Telegram.

Зазначається, що, за матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною і швейною фабрикою були укладені договори на поставку форми для військовослужбовців.

«Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов – не залучалися», – заявили у відомстві.

У Міноборони підкреслили, що сповідують нульову толерантність до корупції та в усіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечують всебічне сприяння досудовому розслідуванню, а також проводять відповідні внутрішні перевірки.

Також наголошується, що, згідно із законом, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вина не доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

Раніше повідомлялося, що директору швейного підприємства загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідчих, під його керівництвом постачалась неякісна військова форма. Таким чином державі завдано збитків на 35 млн грн. 

Слідчі встановили, з переможцем державних закупівель уклали три прямих договори. Він мав поставити формений одяг на суму понад 35 млн грн, що і було зроблено. Під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням. 

Теги: Міноборони ЗСУ держзакупівлі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закупівлі Міноборони: ціна військового екіпірування збільшилася в три рази під час доставки
Закупівлі Міноборони: ціна військового екіпірування збільшилася в три рази під час доставки
Вчора, 21:31
Неякісна форма, яку постачало швейне підприємство
Постачали неякісну військову форму: директор швейного підприємства отримав підозру
Сьогодні, 11:26
Чиновник Міноборони отримав підозру
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
9 серпня, 13:24

Події в Україні

Українська розвідка зробила попередження жителям Москви
Українська розвідка зробила попередження жителям Москви
Скандал із неякісною формою для ЗСУ. Міноборони відреагувало
Скандал із неякісною формою для ЗСУ. Міноборони відреагувало
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня
Окупанти сьогодні завдали п’ять ракетних ударів по Україні – Генштаб
Окупанти сьогодні завдали п’ять ракетних ударів по Україні – Генштаб
На Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи: який він має вигляд
На Чернігівщині росте незвичний гібрид сливи: який він має вигляд
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
Росія наступає на Харківщині: усі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
14K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
7174
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
5190
Ломаченко відмовився битися з американським боксером через війну в Україні
4784
Росія наступає на Харківщині: усі деталі

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту