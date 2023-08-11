Скандал із неякісною формою для ЗСУ. Міноборони відреагувало

У Міноборони заперечили свою причетність до закупівлі

Міністерство оборони не здійснювало закупівлю форми, що фігурує у кримінальній справі про заволодіння коштами, виділеними на закупівлю форменного одягу для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це Міноборони повідомило в Telegram.

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Зазначається, що, за матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною і швейною фабрикою були укладені договори на поставку форми для військовослужбовців.

«Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов – не залучалися», – заявили у відомстві.

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У Міноборони підкреслили, що сповідують нульову толерантність до корупції та в усіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечують всебічне сприяння досудовому розслідуванню, а також проводять відповідні внутрішні перевірки.

Також наголошується, що, згідно із законом, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вина не доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

Раніше повідомлялося, що директору швейного підприємства загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідчих, під його керівництвом постачалась неякісна військова форма. Таким чином державі завдано збитків на 35 млн грн.

Слідчі встановили, з переможцем державних закупівель уклали три прямих договори. Він мав поставити формений одяг на суму понад 35 млн грн, що і було зроблено. Під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням.